РИАМО - 22 сен. С 13 по 19 сентября на площади перед ЛДС «Кристалл» в Электростали прошла тематическая ярмарка «День работника сельского хозяйства», сообщает пресс-служба главы городского округа.

На ярмарке были представлены отечественные продукты питания, легкая и текстильная промышленность, посуда и предметы интерьера, подарки и сувениры.

Участники ярмарки организовали для посетителей сезонную распродажу товаров по специальным ценам от производителей. Покупатели могли не только продегустировать и купить фермерскую продукцию, но и получить практические советы от региональных фермеров по хранению овощей и фруктов. Также фермеры проводили мастер-классы по фигурной нарезке овощей.

Еще на ярмарке была организована культурно-массовая программа, проводились эстафеты и конкурсы для детей и взрослых, а также розыгрыши призов.

Инвалидам были бесплатно выделены специальные места для торговли.

Кроме того, на ярмарке было организовано торговое обслуживание по специальным социальным картам. Многодетным мамам, детям-инвалидам и детям из многодетных семей раздавали подарки.