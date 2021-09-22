РИАМО - 22 сен. В Электростали 25 сентября состоится лекция, на которой выступит журналист Константин Лазарев, сообщает пресс-служба главы городского округа.

Спикер расскажет слушателям о специальном оружии, модернизации и тюнинге современных образцов вооружения, тактическом снаряжении и броне.

Константин Лазарев — член Международного Союза журналистов, корреспондент программ «Военная тайна» на Рен-ТВ и «Марш-бросок» (ТВЦ), создатель циклов передач «Спецназ» и «Техника военных лет» на телеканале ОСТ-ТВ.

Константин — автор множества печатных публикаций на военную тематику, сотрудничал с российским изданием Forbes, итальянским Tactical News Magazine, немецким K-ISOM, японским Military News, журналами «Популярная механика», «Братишка», «Оружие», «Солдаты России», «Честь имею», «Эксперт безопасности», «Спецназ России» и многими другими.

В 2009 году создал документальный фильм «Наш Дэн», посвященный сотруднику Управления «В» (Вымпел) ЦСН ФСБ России. Фильм был удостоен диплома ежегодной Премии ФСБ России «За лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности».

Сегодня Константин Лазарев развивает свой Youtube-канал «Lazarev Tactical», где публикует обзоры на самые современные образцы боевого специального и общевойскового стрелкового оружия и тактического снаряжения.

Встреча пройдет в 17:00 в Молодежном центре на улице Карла Маркса, дом 23.