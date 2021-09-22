РИАМО - 22 сен. В подмосковной Электростали более 200 спортсменов приняли участие в 35-м легкоатлетическом пробеге памяти Героя Социалистического Труда, почетного жителя города Саввы Золотухи, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

По итогам соревнований были разыграны награды в 19 возрастных категориях. Самой старшей участницей пробега стала 88-летняя Клара Богатова, самым младшим – пятилетний Миша Зиновьев.

В рамках пробега также состоялся кросс школьников. На старт вышли более 500 учащихся, представлявших 22 команды.

Дистанцию в 1000 метров среди юношей выиграл Матвей Тихонов из лицея №8, на 500-метровке у девушек победу одержала Ксения Кодорова из школы №22.