РИАМО - 22 сен. Избирательная комиссия Московской области получила свыше 600 обращений за три дня проведения выборов в Подмосковье, сообщил председатель комиссии Илья Березкин.

«Всего поступило 612 обращений, 64 из них - из Центральной избирательной комиссии. Также 596 сообщений разного характера было зафиксировано в сети интернет», - сказал Березкин.

Он подчеркнул, что все обращения граждан рассматриваются.

«Жалоб, обращений по отмене протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий, результатов выборов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Московской областной думы от участников избирательного процесса в Избирательную комиссию Московской области не поступало», - добавил Березкин.

Всероссийские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье выбирали депутатов Госдумы и Мособлдумы, а в 7 городских округах также проходили выборы в органы местного самоуправления.