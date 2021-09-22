РИАМО - 22 сен. С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение еще с 5 странами. Это Дания, Джибути, Перу, ЮАР и Новая Зеландия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Помимо этого, в оперативном штабе по борьбе с Covid-19 сообщили о возобновлении авиасообщения с Гоа и Тенерифе.

Кроме того, будут чаще совершаться перелеты в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку.

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