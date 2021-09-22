РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Санитарные рубки проведут в лесах возле деревень Марьино и Ангелово в подмосковном Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес».

«Сотрудники Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» информируют граждан о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесничества: в целях предупреждения распространения вредных для лесных насаждений организмов на отведенных участках будут осуществлены санитарные рубки», - говорится в сообщении.

Добавляется, что на местах выполнения работ под контролем специалистов будут сжигаться порубочные остатки.

В горокруге Красногорск мероприятия проведут в квартале 21 Красногорского участкового лесничества вблизи деревни Марьино и в квартале 30 Красногорского участкового лесничества вблизи деревни Ангелово.

По всем вопросам, которые относятся к теме законности проведения вырубки на землях лесного фонда, можно обратиться в Истринский филиал ГКУ МО «Мособллес» по телефону: 8(495) 994-61-28 или по электронной почте: gkumol_ist@mosreg.ru.