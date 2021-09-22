РИАМО - 22 сен. В помещении банка, расположенного в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, из сумки местной жительницы украли 70 тыс. рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В Дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 48-летней местной жительницы. Она сообщила, что в помещении банка на улице Колхозной у нее из сумки были похищены денежные средства. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 32-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.