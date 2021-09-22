РИАМО - 22 сен. Подробные данные транзакций онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве опубликовали на сайте наблюдения за дистанционным электронным голосованием в столице.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе в Москве.

Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5%. Количество онлайн-избирателей составляло 2 014 765 человек, было выдано 1 943 590 электронных бюллетеней. По результатам онлайн-голосования «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» - 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.

Ранее в Москве произошла задержка с подсчетом результатов онлайн-голосования. Власти связали это с большим количеством транзакций.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил, что итоги электронного голосования пересчитают до 27 сентября, а также выложат все документы в открытый доступ, чтобы проверить результаты мог любой желающий.

В КПРФ заявили, что имеют претензии к проведению дистанционного онлайн-голосования. В связи с этим партия намерена 24 сентября оспорить его итоги в суде.

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