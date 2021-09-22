РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. Члены Совета депутатов Балашихи на заседании в среду утвердили поправки в бюджет городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутаты утвердили поправки об увеличении городской казны на 576 млн руб. Доходная часть составляет почти 17 млрд 870 млн руб.

«На 16-м заседании мы приняли решение о перераспределении бюджета нашего городского округа. 98% было направлено на социальную сферу, образование, культуру и спорт, а также на дороги и контроль качества проведения ремонтных работ», - сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он также отметил, что на заседании внесли изменения в устав Балашихи, которые проводят дважды в год в связи с изменением законодательства.

«Сегодня мы внесли изменения в положение о контроле за использованием земли в муниципалитете. Это, в основном, касается улицы Разина, дом 5, где находится Совет ветеранов, а также обсудили ряд наших вопросов по укреплению материально-технической базы отраслей образования, физической культуры и спорта, и план работы членов Совета депутатов»,- отметил Попов.

Кроме того, депутаты обсудили ряд имущественных вопросов. Всего в повестке заседания было 15 вопросов.