РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Четвертую по счету в 2021 году детскую игровую площадку, обустроенную по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, открыли в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Праздничное мероприятие для детей и взрослых состоялось на улице Горем-28. В мероприятии приняли участие начальник управления благоустройства администрации округа Людмила Липатова, начальник теротдела Нахабино Михаил Пшонкин, представители подрядной организации и юные жители ближайших домов.

«Площадь отремонтированной территории 300 кв. м. Здесь установлены игровые элементы в стилистике «Замок». Площадка рассчитана на различные возрастные группы», - отметила Липатова.

На площадке установлены освещение и видеонаблюдение. Также проведено обустройство газона и пешеходных дорожек.

В ближайшее время ожидается открытие пятой, заключительной в этом году, детской игровой площадки в деревне Поздняково.