РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. В национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» на Мытищинских плавнях началась осенняя миграция птиц, сообщается в Instgram-аккаунте парка.

22 сентября – день осеннего равноденствия. С этой даты световой день постепенно сокращается, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. В природе сентябрьское астрономическое явление означает переход от лета к зиме.



Для большинства птиц сокращается время их кормежки, удлиняется время ночного бездействия. Холодная для сентября погода стимулирует начало миграций. На Мытищинских плавнях наблюдаются значительные колебания в численности лысухи, чирка-свистунка, широконоски и серой утки.



В минувшую пятницу на плесе около Лосиной биостанции впервые во втором полугодии отмечен лебедь-шипун. Одиночная птица держалась здесь 4 дня. Возможно, это «разведчик», вслед за которым прибудут другие птицы этого вида. Осенью прошлого года в Мытищинских плавнях до самых морозов держались 39 диких лебедей-шипунов.

Лосиный остров - важное место осенней остановки для птиц, размножавшихся в более северных регионах. Сейчас в этом лесу значительно чаще, чем летом, можно встретить пролетных особей: крапивников и зарянок. Стрижи, ласточки, мухоловки и славки уже мигрировали в южные края.