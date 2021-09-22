РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. 15-летняя балашихинская спортсменка Полина Барабаш стала победителем Кубка мира по кикбоксингу в Будапеште, соревнования проводились с 16 по 19 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Полина Барабаш - ученица спортивной школы боевых искусств Дмитрия Яковлева и занимается тхэквондо и кикбоксингом с 5 лет. Она пятикратная чемпионка России по тхэквондо и кикбоксингу, в Кубке мира участвовала во второй раз.

На соревнованиях в Будапеште Полина провела три сложнейших поединка, в которых победила соперниц из европейских стран. В двух поединках Полина одержала верх над соперницами из Словакии и Италии, а в финале победила спортсменку из Польши.

«Я давно планировала эту поездку и знала, что еду туда только за победой. Усиленно готовилась, занималась по четыре тренировки в неделю на протяжении месяца. Моей целью было доказать всем, что Россия — сильная страна!» — сказала Барабаш.

По словам руководителя спортивной школы боевых искусств Дмитрия Яковлева, к соревнованиям они готовились около месяца. В августе делали упор на общефизическую и функциональную подготовку для того, чтобы в начале сезона можно было заниматься уже технико-тактической подготовкой.

«Мы много тренировались на общую физическую выносливость, много бегали. В сентябре со стадиона занятия перенеслись в спортивный зал, стало больше работы над техническими и тактическими элементами, то есть над тем, что спортсмену необходимо непосредственно на соревнованиях», - отметил Яковлев.

Он также подчеркнул, что самое важное — это настрой перед боем, а уверенности в своих силах могут придать только регулярные тренировки и хорошая подготовка.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева основана в 2014 году и имеет 10 филиалов, 6 из которых работают в микрорайоне Железнодорожный, остальные в Балашихе, Реутове, Королеве, Краснознаменске и Одинцовском округе. Всего в школе обучается около 3 тыс. детей, тренерский состав насчитывает около 40 спортсменов.