РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «МСК-НТ» Подольска назвал общую сумму задолженности юридических лиц, жителей многоквартирных домов и индивидуального частного сектора. Сумма превысила 675 млн руб., сообщила пресс-служба предприятия.

В сентябре общая задолженность юридических лиц, жителей многоквартирных домов и индивидуального частного сектора (ИЖС) перед региональным оператором превысила 675 млн рублей. Среди недобросовестных плательщиков - управляющие компании, организации, индивидуальные предприниматели, СНТ, ТСЖ и организации городских округов Подольск, Серпухов и Чехов.

В соответствии с нормами действующего законодательства РФ, перед подачей иска в адрес организации направляются досудебные претензии о необходимости полностью рассчитаться за предоставленную коммунальную услугу в течение 30 календарных дней. Если юридическое лицо не погашает задолженность в указанные сроки, иск направляется в суд.

В связи с большой задолженностью потребителей услуг ООО «МСК-НТ» - региональный оператор по обращению с отходами в Чеховском кластере усилил судебную и претензионную работу в отношении неплательщиков физических и юридических лиц. В сентябре 2021 года в пользу компании вынесено 19 судебных решений на юридических лиц(ЮЛ) из 19, на общую сумму 9,4 млн руб.

На рассмотрении в судах находятся 59 исков компании к юрлицам на общую сумму более 71 млн рублей и 44 судебных приказа на неплательщиков -жителей обслуживаемого региона.

С начала 2020 года в результате претензионной-исковой деятельности компании в судах рассмотрено 223 иска на юридических лиц на общую сумму более 300 млн руб. В отношении физических лиц за этот период вынесено 233 судебных приказа на сумму около 2 млн руб. При этом 98% судебных решений приняты в пользу регионального оператора.