РИАМО - 22 сен. Московское отделение КПРФ намерено 24 сентября обратиться с иском в суд на итоги онлайн-голосования, которое прошло в Москве с 17 по 19 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме, члена предвыборного штаба МГК КПРФ Никиты Попова, сейчас юристы партии работают над составлением объемного иска.

Также представитель партии отметил, что у КПРФ много претензий к проведению дистанционного голосования.

Попов напомнил, что партия намерена в случае необходимости дойти до Конституционного суда.

Трехдневные выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5%. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.

Однако результаты электронного голосования намерены пересчитать. Это сделает рабочая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве до понедельника, 27 сентября.