РИАМО - 22 сен. Концерт «Два века духовой музыки» состоится в Серпуховском историко-художественном музее 2 октября, мероприятие пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Андреевская осень», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

На концерте прозвучат камерные произведения композиторов XIX-XX веков. Музыкальные композиции исполнят Ольга Готовцева (гобой), Евгений Варавко (кларнет), Ярослав Кострыкин (фагот), Ксения Башмет (фортепиано).

В первом отделении концерта гости услышат композиции Михаила Глинки «Патетическое трио» (1832 год) для кларнета, фагота и фортепиано, Павла Юона «Арабески, Ор.73» (1940 год) для гобоя, кларнета и фагота, а также Михаила Ипполитова-Иванова «Две киргизские песни» для гобоя, кларнета, фагота и фортепиано.

Во втором отделении музыканты сыграют произведения Франсиса Пуленка «Трио» (1926 год) для гобоя, фагота и фортепиано, Эрвина Шульхоффа «Дивертисмент» (1927 год) для гобоя, кларнета и фагота, Жака Ибера «пять пьес в трио» (1935 год) для гобоя, кларнета и фагота, Жоржа Орика «Трио» (1938 год) для гобоя, кларнета и фагота, Антуана Мариотта «В горах» (1938 год) для гобоя, кларнета и фортепиано.

Ежегодный фестиваль «Андреевская осень» посвящен Николаю Андрееву – уроженцу Серпухова, выдающемуся фотографу, одному из представителей пикториальной фотографии в России. Андреев был не только фотохудожником, но и играл на флейте и выступал в составе оркестра.