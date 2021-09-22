РИАМО - 22 сен. Мособлизбирком признал выборы депутатов в Мособлдуму по единому избирательному округу состоявшимися, передает корреспондент РИАМО.

«Избирательная комиссия Московской области решила признать выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными», - сказал председатель комиссии Илья Березкин.

Он добавил, что по единому округу в Мособлдуму избраны 25 депутатов.

Всероссийские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье жители выбирали депутатов Госдумы, Мособлдумы, также в 7 муниципалитетах проходили выборы в органы местного самоуправления.

Выборы в Мособлдуму проводятся по смешанной системе. Так, 25 кандидатов избираются по партийным спискам и столько же - по одномандатным избирательным округам.

Депутаты, избранные в Мособлдуму по единому избирательному округу:

- от ЛДПР: Владимир Вольфович Жириновский, Кирилл Сергеевич Жигарев;

- от партии «Новые люди»: Лев Константинович Закиров;

- от КПРФ: Николай Иванович Васильев, Константин Николаевич Черемисов, Александр Анатольевич Наумов, Елена Федоровна Мокринская, Михаил Борисович Волков, Татьяна Адимирикановна Ордынская;

- от партии «Единая Россия»: Андрей Юрьевич Воробьев, Лидия Николаевна Антонова, Виктор Семенович Абрамов, Дмитрий Аркадьевич Голубков, Николай Иванович Черкасов, Игорь Михайлович Исаев, Мария Владимировна Шевченко, Сергей Анатольевич Маликов, Игорь Валерьевич Коханый, Максим Александрович Коркин, Тарас Васильевич Ефимов, Владимир Сергеевич Вшивцев, Олег Петрович Гаджиев, Владимир Янович Пекарев;

- от партии «Справедливая Россия - За правду»: Анатолий Юрьевич Никитин, Александр Николаевич Волнушкин.