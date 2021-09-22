РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В микрорайоне Климовск Подольска продлили сроки ремонта освещения в детском парке на Весенней улице, его не откроют до 30 сентября, сообщил территориальный отдел администрации округа.

16 сентября детский парк культуры и отдыха на Заводской, 6А, закрыли на 8 дней в связи с проведением работ по замене кабеля уличного освещения. Теперь из-за продления сроков замены кабеля уличного освещения парк будет закрыт для посещения до 30 сентября.

Этот парк является любимым местом горожан для прогулок и отдыха с детьми. Парк хорошо оборудован и подходит для детей всех возрастов.

В детском парке расположены лужайки, лавочки, велосипедные и пешеходные дорожки, аттракционы и игровые детские площадки.