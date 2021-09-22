РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Подольские юнармейцы приняли участие в репетиции и торжественном открытии 58 чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, который стартовал в подмосковном парке «Патриот», сообщило местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На открытии чемпионата присутствовали президент Международного совета военного спорта, полковник Эрве Пиччерилло (Франция) и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Старт 58-му чемпионату дал статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков, который зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу.

Предварительные поединки и полуфиналы турнира проходят в спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» с 19 сентября, а финальные бои состоятся на ВТБ Арене имени Льва Яшина 25 сентября.

На турнире разыграют награды в 15 весовых категориях. Всего на чемпионате выступят свыше 230 боксеров из 36 стран. За семь дней соревнований участники 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу в Москве проведут 216 боев. Победители и призеры во всех весовых категориях среди мужчин и женщин станут известны 25 сентября.