РИАМО - 22 сен. Мособлизбирком исключил кандидата в депутаты Московской областной думы Игоря Брынцалова из списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия» по единому избирательному округу, в связи с его победой на выборах по одномандатному округу, передает корреспондент РИАМО.

«Избирательная комиссия Московской области решила исключить из списка кандидатов в депутаты Московской областной думы, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Брынцалова Игоря Юрьевича», - сказал на заседании председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Он пояснил, что Брынцалов одержал победу на выборах и в своем одномандатном округе (Реутовский одномандатный избирательный округ №19 - ред.), поэтому в силу закона исключается из списка по единому избирательному округу.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Мособлдумы, в Подмосковье выбирали депутатов Госдумы, а в 7 городских округах также проходили выборы в органы местного самоуправления.

Выборы в Мособлдуму проводятся по смешанной избирательной системе: 25 кандидатов избираются по партийным спискам и еще 25 кандидатов – по одномандатным избирательным округам.

Ранее глава Реутова Станислав Каторов сообщил, что действующий председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов получил поддержку более 60% избирателей в городском округе.