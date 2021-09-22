РИАМО - 22 сен. Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева посоветовала этой осенью привиться от гриппа и коронавируса, сообщает Nation News.

Она напомнила, что обе вакцины не требуют специальной подготовки. При этом, по словам врача, важнее себя защитить, прежде всего, от коронавируса.

«Гриппозная вакцина разрешена для лиц пожилого возраста также, как и коронавирусная. Каждый должен спланировать под свой график. Если говорить об актуальности, считаю, что в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса. Можно сейчас сделать первую прививку, через три недели вторую, тогда в начале ноября можно привиться от гриппа», - отметила Бурцева.

При этом специалист не исключила, что приоритетность вакцинации может измениться. Все будет зависеть от эпидобстановки в стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ряде регионов РФ зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

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