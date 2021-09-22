РИАМО - 22 сен. По результатам надзорных мероприятий с 1 сентября 2021 года Минэкологии Московской области вынесло 316 штрафных постановлений об административных правонарушениях в сфере обращения строительных отходов и грунтов. Общая сумма штрафов составила более 22 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.

С 1 сентября нелегальная транспортировка и складирование строительных отходов и грунтов наказывается повышенными штрафами, такие меры призваны сделать правонарушение экономически неэффективным.

«В том числе, по информации из Госстройнадзора, к ответственности привлекаются застройщики, не оформившие разрешения на перемещение отходов. Общая сумма штрафов уже превысила 22 млн руб.», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Минэкологии региона напомнило всем участникам сферы оборота отходов строительства, сноса и грунтов, что в Подмосковье ведется реестр добросовестных перевозчиков, зарегистрированных в региональной информационно-навигационной системе. Ведомство рекомендует заключать договоры на транспортировку отходов именно с ними.