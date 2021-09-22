РИАМО - 22 сен. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провели встречу с инвесторами и представителями малого и среднего бизнеса для обсуждения бизнес-климата в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр рассказала про инвестиционные возможности в Московской области, меры поддержки инвесторов, а также про перспективы развития малого и среднего предпринимательства.

В свою очередь представители бизнеса смогли задать главе ведомства волнующие их вопросы, а еще предприниматели представили реальные предложения по реализации инвестиционных проектов.

Глава ведомства отметила, что каждому из них в ближайшее время назначат куратора, который поможет решить вопрос или реализовать проект.

«На сегодняшний день Московская область является одним из крупнейших рынков сбыта в стране с развитой быстрорастущей экономикой и инфраструктурой. В регионе действуют пять особых экономических зон и 59 индустриальных парков, где компании могут разместить свои производства на льготных условиях, более того, мы предоставляем бизнесу землю в аренду без проведения торговли», – рассказала глава подмосковного Мининвеста.

Она добавила, что список мер поддержки крупных инвесторов – как российских, так и зарубежных – внушительный, именно поэтому в прошлом году в регион привлекли 1 трлн рублей инвестиций. В этом году Подмосковье заняло первое место в стране по развитию государственно-частного партнерства.

Власти Московской области активно поддерживают и развивают малое и среднее предпринимательство, представители которого, наравне с крупными бизнесменами, получают различные виды субсидий, льготных займов, микрозаймов под сниженные ставки, а начинающие предприниматели могут получить помощь в открытии бизнеса. Большинство услуг можно оформить в электронном виде.

Зиновьева напомнила, что представителям малого бизнеса предлагают не менее обширный список мер поддержки. Например, предприниматели могут получить субсидии на приобретение оборудования, то есть вернуть до 50% от его стоимости (не более 10 млн рублей).

А если покупать оборудование в лизинг – возвращается до 70% первого лизингового платежа (не более 5 млн рублей).

«Кроме того, мы субсидируем комиссию при выходе компаний на электронные торговые площадки. Еще одна важная мера поддержки, которую в стране практически никто не оказывает, это субсидия для социальных предпринимателей – областное правительство компенсирует до 85% операционных затрат», - резюмировала министр.