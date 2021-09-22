РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Новая поликлиника, которую открыли в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, должна заработать в полном объеме в течение ближайшего месяца, сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Красногорской горбольницы №1 Наталия Литвинова.

Встреча жителей с руководителями лечебных учреждений округа состоялась в администрации муниципалитета в среду. Горожане узнали, как работают новые поликлиники, которые открыли в микрорайонах Изумрудные холмы и Путилково. А также задали волнующие их вопросы в сфере здравоохранения. Встречу провела замглавы администрации горокруга Татьяна Квасникова.

Поликлинику в Изумрудных холмах открыли 14 сентября - на два дня раньше запланированного срока. На сегодняшний день там принимают терапевты, педиатры, взрослый кардиолог, невролог, оказывается неотложная помощь.

«Сейчас мы в стадии лицензирования функциональной и ультразвуковой диагностики, узких специалистов по детскому профилю – ЛОРов, кардиолога, невролога. Планируется, что в ближайший месяц начнем полноценно оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь», - сообщила Литвинова.

Она также добавила, что в подразделениях Красногорской горбольницы №1 проводят вакцинацию от гриппа. Врач рекомендовала между разными вакцинами – от Covid-19, гриппа, пневмококковой инфекции - делать перерыв не менее 1 месяца.