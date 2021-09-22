РИАМО - 22 сен. Авиакомпания «ЮТэйр» вводит новые правила перевозки домашних питомцев. Теперь пассажиры с домашними животными могут перевозить их на соседних креслах самолета, сообщает Газета.ru.

Новые правила начинают действовать в сентябре. Но для того, чтобы перевозить животное на соседнем кресле, нужно купить ему билет.

Кроме того, перевозить кошку или собаку можно будет только в специальной переноске размером до 55×40×40 см.

Контейнер должен позволять питомцу встать в полный рост и повернуться вокруг себя.