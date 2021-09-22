РИАМО - 22 сен. Правительство Московской области дополнительно выделило более 2,13 млрд руб. на строительство водозаборных узлов и котельных в 2021 году, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Деньги выделили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева из регионального бюджета на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

Евгений Хромушин отметил, что благодаря этому в регионе повысится уровень комфортного проживания в домах для более 1 млн подмосковных жителей.

«Часть дополнительно выделенных средств будет направлена на развитие системы теплоснабжения в городских округах Зарайск, Коломна и Волоколамский, где уже в этом году качество тепла и горячей воды должно улучшиться для более 256 тыс. жителей», - сказал Хромушин.

Он добавил, что часть средств будет направлена на улучшение качества централизованного водоснабжения в ряде малых населенных пунктов городских округов Истра и Рузский, где дополнительно установят 10 современных станций водоочистки, в результате чистая вода придет в дома более 4 тыс. жителей.

В частности, в городском округе Зарайск ускоренными темпами построят 8 блочно-модульных котельных, в результате качественным теплом и горячей водой дополнительно будут обеспечены более 39 тыс. жителей округа.

В городских округах Коломна и Волоколамский дополнительное финансирование позволит сверхсрочно построить пять новых котельных суммарной мощностью более 13 МВт, в результате качество теплоснабжения будет улучшено еще для 217 тыс. жителей этих двух округов.