РИАМО - 22 сен. Права 129 дольщиков восстановили в Одинцовском городском округе, завершив строительство 4 домов-долгостроев ЖК «Изумрудная долина», сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В 2012 году ЖК начинала строить компания ЗАО «Ипотечная компания М-6». Стройка должна была завершиться в 2013 году. Но в 2014-м строительство заморозили.

Для завершения строительства привлекли несколько инвесторов под координацией ФСК «Лидер». Строительные работы завершились в 2019 году.

«Завершение строительства объекта было взято Главгосстройнадзором на особый контроль. Проводился еженедельный мониторинг количества рабочих, техники на стройке и выполняемых работ», - рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В сентябре 2021 года застройщику выдано заключение о соответствии проектной документации.