РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. В деревне Чиверево городского округа Мытищи прошла встреча жителей по реализации президентского проекта социальной газификации, в которой приняли участие представители филиала АО «Мособлгаз» «Север», сообщается на сайте администрации горокруга.⠀

Представители предприятия подробно ответили на все вопросы жителей, подробно рассказали о программе социальной газификации. Все строительно-монтажные работы в деревне Чиверево будут завершены в IV квартале 2022 года. Более 100 домов смогут подключиться к газовым сетям Подмосковья.

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Посмотреть график работ и маршрут движения мобильного офиса социальной газификации можно на сайте Мособлгаза.

Телефон горячей линии социальной газификации 8-800-100-75-75.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.