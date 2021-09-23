Кому и за что положены дополнительные выходные дни

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Сверхурочной считается работа после окончания трудового дня или превышающая количество рабочих часов в неделю, указанных в трудовом договоре. Ее максимальный объем – 4 часа в течение двух дней подряд или 120 часов в год.

На выполнение сверхурочной работы сотрудник дает письменное согласие. Исключение – это необходимость ликвидировать, например, аварию или введение в стране чрезвычайного положения.

Если у работника ненормированный рабочий день, то задание, которое ему дают, например, в 9 часов вечера, не считается сверхурочным. Зато у тех, кто трудится по такому графику, ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается на три дня.

Для сверхурочной работы предполагается почасовая оплата по повышенной ставке. За первые 2 часа – из расчета 150% оклада, за последующие часы – 200% оклада.

Кроме того, сверхурочная работа может компенсироваться отгулом. На основании статьи 152 ТК РФ вместо денег работник может взять отгул или его часть.

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