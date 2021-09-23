Кому и за что положены дополнительные выходные дни

Выходные по Трудовому кодексу
Член Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева рассказала РИАМО, что дополнительные дни отдыха по Трудовому кодексу РФ положены за работу в выходные и праздничные дни, а также за сверхурочный труд.
Кроме того, на дополнительные выходные имеют право доноры крови и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Тем, кто проходит диспансеризацию или медосмотр, предоставляется отгул. Еще на выходные могут рассчитывать женщины, работающие в сельской местности и родители детей в возрасте до 16 лет, трудящиеся на Крайнем Севере.
Работа в выходные и праздничные дни
На работу в такие дни сотрудник дает письменное согласие. Она оплачивается по двойной ставке. Согласно статье 153 ТК РФ работник также может взять отгул. В этом случае его труд оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Сотрудник вправе сам выбрать форму компенсации.
В законодательстве не сказано, когда именно работник обязан использовать отгулы, и что они через какое-то время, как иногда говорят работодатели, «сгорают».
Сверхурочный труд
Сверхурочной считается работа после окончания трудового дня или превышающая количество рабочих часов в неделю, указанных в трудовом договоре. Ее максимальный объем – 4 часа в течение двух дней подряд или 120 часов в год.
На выполнение сверхурочной работы сотрудник дает письменное согласие. Исключение – это необходимость ликвидировать, например, аварию или введение в стране чрезвычайного положения.
Если у работника ненормированный рабочий день, то задание, которое ему дают, например, в 9 часов вечера, не считается сверхурочным. Зато у тех, кто трудится по такому графику, ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается на три дня.
Для сверхурочной работы предполагается почасовая оплата по повышенной ставке. За первые 2 часа – из расчета 150% оклада, за последующие часы – 200% оклада.
Кроме того, сверхурочная работа может компенсироваться отгулом. На основании статьи 152 ТК РФ вместо денег работник может взять отгул или его часть.
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Отгулы донорам крови
Донор на основании статьи 186 ТК РФ вправе претендовать на два дня отгулов. Первый – в день сдачи крови, второй – на следующий или в любой другой день в течение года. Оба отгула оплачиваются из расчета среднего заработка.
За сдачу крови во время ежегодного отпуска отдых продлевается на два дня. За посещение донорского пункта в выходной день дается один отгул. Оформляются отгулы соответствующим заявлением, на основании которого издается приказ. Факт сдачи крови работник должен подтвердить справкой из лечебного учреждения.
Выходные для родителей детей-инвалидов
Родителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида на основании статьи 262 ТК РФ положены четыре дополнительных выходных в месяц. Работодатель обязан оплатить их из расчета среднего заработка.
Брать дополнительные выходные имеет право только один из родителей, также они могут делать это по очереди. Выходные в течение месяца можно взять в порядке, который удобен работнику. Они «сгорают», если ими не воспользовались.
Для подтверждения своего права работник должен предоставить следующие документы: справку об инвалидности ребенка, его свидетельство о рождении, справку о прописке. Второй родитель предоставляет с работы справку о том, что не брал дополнительные выходные. Отсутствие второго родителя подтверждается свидетельством о рождении ребенка, свидетельством о смерти родителя или копией решения суда о лишении родительских прав.
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Освобождение от работы для диспансеризации и медосмотра
Если работник проходит медосмотр по инициативе работодателя, то его освобождают от работы и оплачивают этот день из расчета среднего заработка. Основание – статья 185 ТК РФ.
Для плановой диспансеризации работнику дается один оплачиваемый день: раз в три года гражданам в возрасте до 40 лет и раз в год работникам старше 40 лет. А пенсионерам и людям предпенсионного возраста на диспансеризацию отводится два дня в год.
Дату диспансеризации работник обязан согласовать с работодателем. Освобождение от работы оформляется заявлением и приказом. Затем работник приносит справку из поликлиники. Если он прошел осмотр, находясь в отпуске, то дополнительный выходной ему не положен.
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Работающие в сельской местности и на Крайнем Севере
Женщинам, работающим в сельской местности, на основании статьи 263.1 ТК РФ положен один дополнительный выходной в месяц без сохранения зарплаты.
Также один дополнительный неоплачиваемый выходной должны предоставлять одному из родителей, опекуну или попечителю ребенка до 16 лет, если они проживают на Крайнем Севере. Основание – статья 319 ТК РФ.
Что делать, если ваши права нарушены
«Если работник считает, что его права нарушены работодателем, он вправе обратиться с заявлением в территориальное подразделение Трудовой инспекции. На его основании этот надзорный орган должен провести проверку деятельности предприятия или учреждения», – сообщила Елена Пономарева.
По ее словам, если нарушение будет установлено, работодателю грозит ответственность по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Для физических лиц штраф составит от 1 до 5 тысяч рублей, если к ответственности привлекается юрлицо – от 30 до 50 тысяч рублей. Можно обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой о проведении проверки в рамках прокурорского надзора или с иском в суд.
«Советую работникам во избежание путаницы или злоупотреблений со стороны работодателя оформлять все в документальном виде: подавать заявления, предоставлять справки и требовать от работодателя оформления приказов, а не верить на слово. Из своей богатой адвокатской практики могу сказать, что с документами в руках намного проще отстаивать свои интересы, в том числе, в суде», – заключила адвокат.
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