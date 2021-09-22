РИАМО - 22 сен. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, к чему могут привести долгие перерывы между приемами пищи и, как часто нужно питаться, сообщает «МИР 24».

По ее словам, нередко люди создают систему вознаграждения для принятия пищи, а это приводит к перееданию.

«Человек сделал какой-то проект, работу, а только потом поел. Это приводит к перееданиям. На днях был пациент, у которого всего лишь два приема пищи в день – 30% еды в обед и 70% в ужин», - сказала врач.

По ее словам, если за сутки человек не съест больше, чем нужно его организму, но переест в каждый из этих приемов пищи, то это приведет к тому, что насыщение будет приходить позже, а переваривание ухудшится.

«Сами по себе редкие приемы пищи приводят к сгущению желчи, а потом к образованию камней в желчном пузыре», – сказала Дианова.

Если переедать на ночь, жир будет откладываться, будет возникает рефлюксная болезнь. Другими словами, начнется заброс желудочного содержимого вместе с соляной кислотой выше в пищевод.

Еще эксперт рассказала об одном частом заблуждении – люди думают, что если оставить на ужин только белки, то ничего страшного, даже в случае переедания, не случится. Но избыток белков со временем приводит к повышению уровня мочевой кислоты, возникает риск развития подагры. А из-за большого количества углеводов вечером, повышается уровень глюкозы натощак и со временем развивается преддиабет.

«Если вы в течение недели редко едите, а в пятницу употребляете алкоголь и что-то жирное, то постепенно происходит сгущение желчи, а потом дается большая нагрузка в виде избыточного количества жиров. Развивается приступ бескаменного холецистита или с камнями, если есть предпосылки», – отмечает Нурия Дианова.

Также врач посоветовала соблюдать баланс между гастроэнтерологией и диетологией. К примеру, можно следовать схеме «3+1», то есть устраивать за день 3 приема пиши и 1 перекус.

«Если каждый человек проанализирует свой рацион, то обнаружит очень большое окно между приемами пищи. Это окно и должен заполнить перекус. Например, если человек ест с 12 до 13 часов дня, у него получается большой перерыв до вечера, в таком случае рекомендуется сделать полдник. Бывает, наоборот, если обед в 15 часов, то здесь напрашивается второй завтрак», – отметила Дианова.

По ее словам, благодаря такой системе вечером человек не переедает, а после работы в продуктовом магазине делает меньше необдуманных покупок.