РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 сен. В Домодедове за последние 2 месяца в медучреждения пришли работать около 40 врачей, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных

«Меры социальной поддержки медработников, которые действуют и в регионе, и на муниципальном уровне, позволяют нам привлекать на работу новых специалистов. Всего за последние два месяца в медицинские учреждения Домодедова пришли работать почти 40 врачей», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди них терапевты и специалисты узкого профиля, в числе которых кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, травматологи, хирурги.