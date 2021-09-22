РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В системе отопления многоквартирных домов Подольска начали работы по устранению воздушных пробок, сообщила администрация округа.

«В настоящее время УК активно проводят работы по стравливанию воздуха из отопительных систем в жилых домах. Специалисты УК и ресурсоснабжающих организаций перешли в круглосуточный режим работы, чтобы оперативно реагировать на все поступающие заявки жителей Подольска по нарушению теплоснабжения», - сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Он отметил, что вопрос пуска тепла находится на контроле администрации округа. Чтобы тепло дошло до каждой квартиры, специалисты проводят мониторинг изменения ситуации по пуску тепла в режиме реального времени. Если необходимо, взаимодействуют с жилищно-коммунальными службами города для решения проблем.

При пуске тепла в многоквартирные жилые дома из-за изменения гидравлического режима в сети образуются воздушные пробки, воздух попадает в инженерные сети и мешает полноценной циркуляции теплоносителя. Над устранением проблемы работают представители УК. Они проверяют стояки и устраняют воздух в трубопроводах на чердаках и в подвальных помещениях многоквартирных домов.

В среду специалисты ООО «ЖЭУ Подольск» приступили к работам по стравливанию воздуха в доме № 46 на улице Литейной. Управляющая компания обслуживает жилой фонд из 26 многоквартирных домов. С 13 сентября во все дома было запущено отопление. На данный момент в домах ведутся пусконаладочные работы, среди которых устранение воздушных пробок. Представители УК отрабатывают каждую заявку жителей по вопросам отопления, проблемы оперативно решаются.

Налаживают подачу тепла путем устранения воздушной пробки в радиаторах и стояках системы отопления и в доме № 11 на Народной улице. Данный дом находится в управлении МУЖРП № 5.

Тепло в дома поступило, в некоторых из них система отопления завоздушена. УК оперативно работает над устранением проблемы. В частности, на чердаках и в подвалах стравливают воздух с помощью слива части воды из системы отопления. Также специалисты посещают квартиры, чтобы спустить воздух из радиаторов отопления. Управляющая компания обслуживает 256 домов.

Несмотря на проведенные мероприятия в межотопительный период, в процессе запуска также происходят технологические нарушения на тепловых и внутридомовых сетях. Из-за порыва трассы отсутствует тепло в домах на улицах Индустриальной, 4, Б. Серпуховской, 34/2, Веллинга, 22 в Подольске. Работы планируют завершить в ближайшее время.