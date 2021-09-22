РИАМО - 22 сен. Суд приговорил Беибарыса Бекова, Рамзу Истамова и Мехамеджана Муздыбаева к 7, 6,5 и 6 годам колонии строгого режима соответственно за похищение подростков в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Следствие и суд смогли установить, что 22 мая 2019 года трое фигурантов находясь в магазине на Щелковском шоссе в Москве, применили насилие к подросткам и переместили их в подвальное помещение жилого дома. После похищения детей принудили к строительству сауны. Под обманным предлогом подростки смогли сбежать из рабства и рассказать о случившимся родителям.

В короткий срок похитителей нашли и задержали. На стадии предварительного расследования участники преступления разными способами пытались помешать установлению обстоятельств совершенного преступления, сообщая противоречивые сведения относительно своего алиби, а также пытались оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Тем не менее, следствие нашло неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность подсудимых к инкриминируемому преступлению. Бекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Муздыбаеву в виде 6,5 лишения свободы, а Истамову в виде 6 лет лишения свободы.