РИАМО (Балашиха) - 22 сен. Порядка 240 тыс. жителей Балашихи уже сделали прививки от коронавируса, среди них 41 тыс. - старше 60 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вакцинация от коронавируса продолжается в стационарных прививочных кабинетах. Они расположены в городских поликлиниках №№ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи. Заявить о своем желании защититься от Covid-19 можно на приеме у своего терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122.

Без предварительной записи на прививку можно попасть в один из мобильных пунктов вакцинации. Они работают в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Новоизмайловский», «Светофор», «Юнион», а также в двух офисах МФЦ, расположенных в микрорайонах Балашихи-1 и Железнодорожный.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 439 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 092 человека. Выздоровели и выписались 384 699 человек.

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