РИАМО - 22 сен. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в гибели двух подростков в Сибирском федеральном округе от выдыхания паров газа, сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, в Хакасии в среду у гаража недалеко от своего дома было обнаружено тело 13-летнего подростка. Признаков насильственной смерти на теле подростка обнаржено не было.

При этом в гараже правоохранители нашли бытовой баллон с газом. Эксперты сделали предварительный вывод, что смерть подростка наступила в результате отравления бытовым газом.

А 21 сентября в одном из сел Алтайского края дети возрастом от 10 до 13 лет купили газовый баллончик с бытовым газом в местном магазине. Одному мальчику стало плохо при вдыхании паров газа в заброшенном здании, он упал и умер до приезда медиков.

Бастрыкин запросил у руководителей следственных управлений указанных регионов доклады о ходе расследования уголовных дел, поставив их на контроль в центральном аппарате СК.