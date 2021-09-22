Академический район Москвы уже много десятилетий считается одним из самых комфортных для жизни. Здесь сосредоточено огромное количество профильных школ, университетов и крупных научных центров. Несмотря на преобладание домов советской застройки, люди по-прежнему продолжают вкладываться тут в недвижимость. Местные жители рассказали РИАМО, чем их привлекает Академический район и почему его сравнивают с «Университетом».

От вотчины бояр до Академии наук

Академический район расположился на юго-западе столицы всего в шести километрах от Садового кольца. Он считается одним из самых комфортных для проживания в столице.

Изначально Академический район и прилегающие к нему Черемушки и Котловка считались одной территорией. Там находились вотчина бояр Маховых и село Шаболово. Эти поселения часто меняли хозяев, и, как следствие, менялись постройки на их территориях. До наших дней мало что сохранилось в первоначальном виде, за исключением усадьбы Черемушки-Знаменское. Она и сегодня относится сразу к двум районам – Академическому и Котловке.

На территории Академического района находится Конный двор усадьбы Черемушки – старейшее здание района. Сейчас в нем расположился Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений им. К. И. Скрябина.

Академический район в современном виде был сформирован лишь в 1991 году по распоряжению мэра Москвы. Однако фактически он появился в послевоенные годы, когда на юго-западе столицы выделили территорию для строительства институтов Академии наук СССР. Отсюда у района такое название.

Все институты преимущественно возводили на улице Вавилова (до 1963 года – 1-й Академический проезд). Ее застраивали определенным образом: на четной стороне – здания институтов, а на нечетной – жилые дома для сотрудников Академии наук. К слову, именно постройкам советских годов район обязан своим статусом.

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Элитные хрущевки для интеллигенции

Первые хрущевки появились в соседних Черемушках, есть они и в Академическом районе. Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE), сообщает, что основной объем жилищного фонда был возведен в период с 1950 по 1980 годы. Построенные же в последние 10-15 лет дома – точечная застройка.

«В советские годы в Академическом районе селились представители научной интеллигенции, поэтому его застройка отличается от типовых спальных районов большей долей кирпичных и блочных домов повышенной комфортности», – отметила эксперт.

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в районе составляет 350-380 тысяч рублей. По мнению генерального директора агентства недвижимости HOMEWAY, эксперта в сфере недвижимости МГО «ОПОРА РОССИИ» Марселя Ахметшина, такая цена довольно низкая. Как раз поэтому, некоторые выбирают этот район, как аналог «Университета».

«Рассматривали для себя вариант покупки квартиры на «Университете», но цены там оказались неподъемными для нас. Начали искать альтернативу и остановились на Академическом районе. Они (районы – прим. ред.) чем-то похожи», – рассказал РИАМО местный житель Сергей.

По его словам, этот район всегда считался привлекательным среди горожан: все знали, что «в советские годы здесь жила элита – деятели науки».

В настоящее время на территории района проживает 110 тысяч человек. Сергей отметил, что здесь преобладает пожилое поколение, а молодежь зачастую является потомками тех самых советских ученых.

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«Обжитой, уютный, тихий»

Алина Позднякова

Академический район считается довольно зеленым – тут много парков и скверов.

«Наш район нравится тем, что он обжитой, уютный, тихий, здесь много деревьев, летом –зелени. На домах есть даже балкончики, увитые диким виноградом, как в Европе. Это радует глаз», – рассказала местная жительница Юлия Валерьевна.

Жителям также нравится сочетание советских домов и новостроек.

«Академический район мне нравится своей уютной атмосферой, красивыми постройками. Есть дома с арочными окнами, а есть современные новостройки – вместе они очень гармонично сочетаются», – рассказала РИАМО Алина.

Местные жители отмечают, что по Академическому району приятно гулять, так как тут много различных скверов, есть даже посвященные Пушкину, Тютчеву и Лермонтову. Наличие таких «зеленых островков» положительно влияет на экологию района.

«С экологией проблем не замечено, разве что стройки омрачают жизнь, но ведь это временное явление. А воздух в районе чистый благодаря паркам и зеленым насаждениям», – отметила Юлия Валерьевна.

При этом горожане отмечают нехватку площадок для выгула собак – чаще всего жители с питомцами гуляют просто по улицам района, а не в специально отведенных для этого местах.

«Площадки для собак есть, но их очень мало, чаще всего жители гуляют по району. Зато я встречала установленные для владельцев собак специальные пакеты для уборки», – рассказала Алина.

Местные уверены, что площадок должно стать больше, так как у многих жителей есть собаки.

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Образовательный и культурный центр

Район по-прежнему заслуженно называют Академическим центром – здесь располагаются более 20 школ, в том числе с углубленным изучением французского языка или с математическим уклоном. На территории Академического района также работает большое количество колледжей и университетов.

«На сегодняшний день в районе соблюден баланс количества жителей и образовательных учреждений», – считает эксперт Ахметшин.

Здесь сосредоточены и различные медицинские учреждения: от рядовых поликлиник до Эндокринологического научного центра на улице Дмитрия Ульянова. По словам местных жителей, в Академическом районе также достаточное количество магазинов, торговых центров, кафе и кинотеатров.

«Много магазинов на любой вкус, красивые кафе и небольшие рестораны. Есть Черемушкинский рынок – год назад его реконструировали, и теперь там можно купить продукты и поесть на фуд-корте», – рассказала Алина.

Один из главных культурных центров района, который притягивает как жителей, так и туристов, – это Дарвиновский музей. Его коллекция насчитывает более 400 тысяч экспонатов вплоть до чучел редких животных. Еще одна необычная достопримечательность – площадь с монументом лидеру вьетнамской компартии Хо Ши Мину, который какое-то время жил в СССР.

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Пробки и популярность самокатов

В районе расположены две станции Калужско-Рижской линии: «Академическая» и «Профсоюзная». Кроме того, ведется строительство станции «Академическая» Троицкой линии – она свяжет юго-запад и Новую Москву. Как отмечают опрошенные РИАМО эксперты, через Академический район пролегает ряд автобусных и трамвайных маршрутов.

«Транспортная доступность плюс-минус хорошая. Станции метро Калужско-Рижской ветки обычно не перегружены. Есть трамваи – их парк обновлен», – рассказала Юлия Валерьевна.

Однако ряд проспектов, таких как Нахимовский и 60-летия Октября, а также улицы Вавилова, Дмитрия Ульянова и Профсоюзная отличаются высокой загруженностью в часы пик. Это, в том числе, связано с плотной застройкой и недостаточно развитой дорожной сетью в возведенных в 1950-1960-х годах кварталах.

При этом в Академическом районе есть достаточное количество точек проката самокатов. Как отметила Алина, в хорошее время года у жителей они пользуются популярностью.

А вот припарковать свой автомобиль, как и в любом другом районе столицы, достаточно непросто. Даже тем, кто оформляет резидентское соглашение, «во дворах бывает тесно». Поэтому большинство местных жителей пользуются общественным транспортом.

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