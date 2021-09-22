РИАМО - 22 сен. С начала текущего года в подмосковной Балашихе органы опеки и попечительства устроили в замещающие семьи 83 ребенка-сироты, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего в регионе насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, 126 из них создано в нынешнем году.

По словам зампреда правительства Подмосковья – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, в Подмосковье ведется активная работа по созданию новых приемных семей, которым оказывают материальную и консультационную поддержку.

«Будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. У нас 70 таких школ. С начала года обучение там прошли 1590 потенциальных усыновителей, а 388 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома», – отметила Каклюгина.

Всего в Московской области проживают свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 15,2 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, порядка 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.