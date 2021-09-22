РИАМО - 22 сен. Кандидат медицинских наук, доктор-проктолог больницы «РЖД-Медицина» в Ростове-на-Дону Альберт Алибеков рассказал, что пациенты чаще всего рассказывают о 8 жалобах, которые указывают на геморрой, сообщает «Вечерняя Москва».

«Боль при опорожнении кишечника, кровотечение, как правило, во время дефекации, выпадение узлов. А также зуд в области заднего прохода, дискомфорт, чувство неполного опорожнения, ощущение влажности в области анального отверстия», - перечислил специалист.

Он также отметил, что под маской геморроидальной болезни могут скрываться онкологические заболевания. Поэтому не стоит терпеть боль и испытывать стыд, лучше обратиться к проктологу.

«Поверьте, врач видел многие осложнения этого заболевания, и судить, оценивать, сравнивать он не будет», — отметил Алибеков.