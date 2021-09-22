РИАМО - 22 сен. На сегодняшний день уже 350 тыс. ребят прошли обучение в технопарках Москвы, накануне была открыта уже 19-я по счету такая площадка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Открыли новый, уже 19-й, детский технопарк. Это наш совместный проект с Минтрансом и Российским университетом транспорта - МИИТ. Ребята могут попробовать себя в роли инженеров и придумать транспорт будущего», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что Москве постоянно нужны новые кадры на транспорте.

«Мы стараемся сделать его быстрым, умным, экологичным. Надеюсь, слушатели нового технопарка полюбят транспорт и свяжут с ним будущее», - добавил мэр.

Технопарки создают, как правило, вместе с крупными университетами и корпорациями. Школьники могут выбрать профессию, получить дополнительные баллы и поступить в профильные вузы такие, как Бауманка или МГУ, а также запустить свой стартап.