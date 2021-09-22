Благодаря волонтерскому движению усадьба Быково в Подмосковье стала местом паломничества не только любителей истории и архитектуры, но и туристов, которые просто хотят провести выходной в красивом месте. Почему в усадьбе не проводят экскурсии и как в старинном дворце оказались участницы шоу «Пацанки», разбиралась корреспондентка РИАМО.

Жемчужина Подмосковья

Историческая ценность усадьбы несомненна. В конце XVIII века новый владелец Быково — московский главнокомандующий Михаил Измайлов, получивший село от Екатерины II за участие в перевороте, благодаря которому императрица взошла на престол, — решил реконструировать усадьбу и пригласил в нее одного из лучших представителей классицизма — архитектора Василия Баженова, который является автором дворцового ансамбля в Царицыне.

По мнению некоторых искусствоведов, первый дом усадьбы могли создать по проекту Баженова. Также именитому архитектору приписывают и строительство церкви Владимирской иконы Божией Матери, которую в 1789 году возвели в Быкове в память о жене Измайлова Марии Нарышкиной. Церковь в стиле русской готики поражает гостей усадьбы до сих пор.

«Храм, домовая церковь усадьбы Быково, которая принадлежит Русской православной церкви, является абсолютным шедевром и находится в хорошей степени сохранности. Это действующий храм, место паломничества, где есть чудотворные иконы», — рассказывает Вита Бунина, архитектор, ландшафтный дизайнер, один из лидеров волонтерского движения «Усадьба Быково — Проект возрождения».

Сейчас на территории усадьбы стоит дворец, спроектированный Бернаром Симоном — архитектором и академиком Императорской Академии художеств родом из Швейцарии. Здание строили уже при Воронцовых, которые получили имение после смерти Измайлова. Главный дом, напоминающий замок, соединяет в себе черты английской неоготики и итальянского Ренессанса, но изобилие декора отсылает к рококо.

Сейчас на территории усадьбы стоит дворец, спроектированный Бернаром Симоном — архитектором и академиком Императорской Академии художеств родом из Швейцарии. Здание строили уже при Воронцовых, которые получили имение после смерти Измайлова. Главный дом, напоминающий замок, соединяет в себе черты английской неоготики и итальянского Ренессанса, но изобилие декора отсылает к рококо.

После революции Быково национализировали: здесь находились детская колония и школа подрывников. С окончанием Великой Отечественной войны усадьбу передали Минздраву СССР и сделали там туберкулезный санаторий, который закрыли в 2000-х.

«Усадьба Быково — жемчужина подмосковная, русская, мировая. Все это — объект культуры федерального значения, памятник самого высокого охранного статуса, который существует в России», — добавляет Вита.

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Нет экскурсиям

Казалось бы, такое уникальное и красивое место должно быть открыто для посетителей. Но, по словам волонтера, во дворце не проводили никаких экскурсий даже после закрытия туберкулезного санатория. Сейчас дворец охраняют, но никто не мешает гулять в парке, который уже стал главным героем свадебных фотосессий.

«Если будут пускать туристов, то от интерьеров ничего не останется. Чтобы пускать публику, нужны смотрители, служба уборки, сигнализация, но этого нет, потому что сейчас дворец — не музей. И мы рады, что туда не пускают людей», — говорит Вита.

Сами волонтеры организовывали эксклюзивную экскурсию по дворцу вместе с искусствоведом и историком. «Борис Бочарников — грамотнейший профессионал и энтузиаст, смог очень подробно и увлекательно рассказать о творчестве Симона, а потом и показать дворец, свидания с которым ждали многие годы», — писали те, кому посчастливилось попасть в усадьбу.

Сейчас усадьба закреплена за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) — об этом РИАМО сообщил заместитель руководителя агентства Денис Багаев. АУИПИК является подразделением министерства культуры.

Некоторые боятся приезжать в усадьбу, ведь туберкулезный санаторий здесь закрыли сравнительно недавно, и следы палочки Коха могли остаться в интерьерах усадьбы. По информации от АУИПИК, бояться нечего.

«С целью сохранения и восстановления объекта в нем было проведено микробиологическое исследование, по результатам которого наличие возбудителя M.tuberculosis не выявлено», — рассказали РИАМО в агентстве.

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Мечта волонтеров

Волонтеры движения взяли это большое пространство под свое крыло. Периодически активисты организовывают субботники, куда зовут неравнодушных. По словам Виты, более 40 гектаров парка находятся в хорошем состоянии благодаря активистам.

Территория может стать местом притяжения для туристов: здесь есть пруд и ротонда, которые, как рассказывают волонтеры, построили по проекту Василия Баженова.

«Мы мечтаем, чтобы в усадьбе сформировали современный музейно-выставочный комплекс, где могли бы найти место художники, музыканты, где проводили бы научные встречи. Этот комплекс мог бы охватить все юго-восточное Подмосковье, ведь у нас нет ничего подобного», — делится Вита. По словам энтузиастки, интерьеры в усадьбе сохранились на 70-80%, что позволяет открыть внутри музейно-выставочное пространство после реставрационных работ.

Волонтеры работают в Быкове на безвозмездной основе. Вита говорит, что занимается делами усадьбы уже шесть лет.

Активисты ухаживают за парком и организовывают субботники. Также в фокусе внимания волонтеров — вопросы, связанные с юридическим статусом усадьбы, просветительская деятельность в социальных сетях, общение с прессой и организация мероприятий.

«Наша задача состоит в том, чтобы усадьбу не забыли. Когда мы пришли сюда шесть лет назад, это была абсолютная заброшка. Сегодня это прекрасный парк. Раньше люди не знали про это место, но сейчас туристов привозят автобусами: люди фотографируются, общаются, длятся впечатлениями. Мы раскрутили усадьбу, и это очень важно теперь, когда все находится в руках СМИ и соцсетей», — рассказывает волонтер.

На вопрос, почему волонтеры тратят на усадьбу так много личного времени, Вита отвечает, что они просто неравнодушные люди. «Мы любим страну, в которой живем, любим красоту и архитектуру, искусство, и смотреть, как погибает усадьба, мы не можем», — говорит она.

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Ремонт от рок-музыканта

Усадьбой занимаются не только волонтеры, но и Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. В АУИПИК РИАМО рассказали, что усадьба не будет простаивать.

«В рамках ведомственного проекта «Возрождение исторических усадеб национального проекта «Культура», проводимого министерством культуры, агентство подготовило инвестиционный паспорт объекта с целью его последующего приспособления к современному использованию. На объекте планируется ремонт крыши с организованным водостоком», — ответили представители агентства.

Еще в июне СМИ писали, что усадьбой заинтересовался бизнесмен и рок-музыкант группы «Пилигрим» Андрей Ковалев. Сейчас музыкант занимается восстановлением подмосковной усадьбы Гребнево.

«Он приезжал к нам в усадьбу, но официальной информации, что он берет усадьбу в аренду, пока нет. Это пока на уровне слухов», — рассказывает волонтер.

«Сообщаем, что усадьба не входит в список объектов культурного наследия Московской области, участвующих в губернаторской программе «Усадьбы Подмосковья». От предпринимателя Андрея Ковалева в адрес агентства не поступало официальных запросов о восстановлении усадьбы», — отметили в АУИПИК.

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Скандал с «Пятницей»

Несмотря на то, что вход во дворец усадьбы для туристов закрыт, туда могут попасть деятели культуры и съемочные группы по особым случаям, и это необходимо согласовывать с АУИПИК. 17 сентября движение Save Bykovo в своем Instagram-аккаунте выложило фрагмент телепередачи «Пацанки», выходящей на канале «Пятница». В ролике видно, как участницы съемок бросают в стены дворца XVIII века стулья и другие тяжелые предметы. Представители движения отмечают, что из-за действий девушек пострадали резные деревянные панели в кабинете дворца.

«При просмотре данного видео у нас возникает вопрос, как продюсеры и режиссеры шоу «Пацанки» телеканала «Пятница» допустили подобное варварское отношение к уникальному памятнику федерального значения с исключительной сохранностью интерьеров XIX века авторства знаменитого зодчего Бернара Симона?», — отмечается в публикации.

Волонтеры назвали такое поведение недопустимым и напомнили телевизионщикам об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. В качестве извинений добровольцы готовы принять помощь телеканала в проведении субботника в усадьбе. Позицию Save Bykovo горячо поддержали другие пользователи соцсети.

Телеканал «Пятница» в свою очередь опубликовал ответный пост в Instagram. По данным канала, в усадьбе Быково снимали первый выпуск нового сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором девушек-бунтарок превращают в леди. Съемки проходили в начале июля, но в эфир программа вышла только в сентябре, спровоцировав громкий скандал.

«К сожалению, некоторые девочки, которым нужна помощь, под действием алкоголя повели себя крайне агрессивно и неадекватно», — прокомментировали в «Пятнице» спорное видео.

Также представители канала заявили, что создатели шоу устранили «последствия поведения участниц» сразу же после съемок, оставив исторический дворец без каких-либо повреждений. За два месяца, прошедших с момента визита съемочной группы в Быково, от администрации усадьбы не поступало никаких обращений. Вместе с тем «Пятница» извинилась перед всеми, кого возмутили действия «пацанок».

«Мы приносим свои извинения волонтерам и всем, чьи чувства были задеты поведением и действиями участниц проекта «Пацанки». В будущем мы обязуем команды проектов выбирать более подходящие объекты для съемок», — сказано в публикации в Instagram. Также «Пятница» выразила готовность устранить любые замечания, которые есть у администрации усадьбы после съемок.

«Мы сотрудничаем с АУИПИК и считаем, что перед принятием решения о разрешении съемок нужно внимательно смотреть сценарий и грамотно составлять договор, где будут прописаны все обязательства съемочной группы. И, конечно, необходимо присутствие наблюдателей от агентства. Средства от съемок должны идти на пользу усадьбе», — говорит Вита.

Сейчас происходит планирование совместной инспекции представителей Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и волонтерского сообщества «Усадьба Быково — Проект возрождения» с целью изучения последствий съемок шоу во дворце.

По информации волонтеров, представители АУИПИК посетят усадьбу 25 сентября в рамках открытия Школы садово-паркового искусства, чтобы успокоить общественность и дать комментарии по поводу скандала.

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