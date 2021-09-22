Благодаря волонтерскому движению усадьба Быково в Подмосковье стала местом паломничества не только любителей истории и архитектуры, но и туристов, которые просто хотят провести выходной в красивом месте. Почему в усадьбе не проводят экскурсии и как в старинном дворце оказались участницы шоу «Пацанки», разбиралась корреспондентка РИАМО.
Жемчужина Подмосковья
Историческая ценность усадьбы несомненна. В конце XVIII века новый владелец Быково — московский главнокомандующий Михаил Измайлов, получивший село от Екатерины II за участие в перевороте, благодаря которому императрица взошла на престол, — решил реконструировать усадьбу и пригласил в нее одного из лучших представителей классицизма — архитектора Василия Баженова, который является автором дворцового ансамбля в Царицыне.
По мнению некоторых искусствоведов, первый дом усадьбы могли создать по проекту Баженова. Также именитому архитектору приписывают и строительство церкви Владимирской иконы Божией Матери, которую в 1789 году возвели в Быкове в память о жене Измайлова Марии Нарышкиной. Церковь в стиле русской готики поражает гостей усадьбы до сих пор.
«Храм, домовая церковь усадьбы Быково, которая принадлежит Русской православной церкви, является абсолютным шедевром и находится в хорошей степени сохранности. Это действующий храм, место паломничества, где есть чудотворные иконы», — рассказывает Вита Бунина, архитектор, ландшафтный дизайнер, один из лидеров волонтерского движения «Усадьба Быково — Проект возрождения».
Сейчас на территории усадьбы стоит дворец, спроектированный Бернаром Симоном — архитектором и академиком Императорской Академии художеств родом из Швейцарии. Здание строили уже при Воронцовых, которые получили имение после смерти Измайлова. Главный дом, напоминающий замок, соединяет в себе черты английской неоготики и итальянского Ренессанса, но изобилие декора отсылает к рококо.
После революции Быково национализировали: здесь находились детская колония и школа подрывников. С окончанием Великой Отечественной войны усадьбу передали Минздраву СССР и сделали там туберкулезный санаторий, который закрыли в 2000-х.
«Усадьба Быково — жемчужина подмосковная, русская, мировая. Все это — объект культуры федерального значения, памятник самого высокого охранного статуса, который существует в России», — добавляет Вита.
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Нет экскурсиям
Казалось бы, такое уникальное и красивое место должно быть открыто для посетителей. Но, по словам волонтера, во дворце не проводили никаких экскурсий даже после закрытия туберкулезного санатория. Сейчас дворец охраняют, но никто не мешает гулять в парке, который уже стал главным героем свадебных фотосессий.
Сами волонтеры организовывали эксклюзивную экскурсию по дворцу вместе с искусствоведом и историком. «Борис Бочарников — грамотнейший профессионал и энтузиаст, смог очень подробно и увлекательно рассказать о творчестве Симона, а потом и показать дворец, свидания с которым ждали многие годы», — писали те, кому посчастливилось попасть в усадьбу.
Сейчас усадьба закреплена за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) — об этом РИАМО сообщил заместитель руководителя агентства Денис Багаев. АУИПИК является подразделением министерства культуры.
Некоторые боятся приезжать в усадьбу, ведь туберкулезный санаторий здесь закрыли сравнительно недавно, и следы палочки Коха могли остаться в интерьерах усадьбы. По информации от АУИПИК, бояться нечего.
«С целью сохранения и восстановления объекта в нем было проведено микробиологическое исследование, по результатам которого наличие возбудителя M.tuberculosis не выявлено», — рассказали РИАМО в агентстве.
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Мечта волонтеров
Волонтеры движения взяли это большое пространство под свое крыло. Периодически активисты организовывают субботники, куда зовут неравнодушных. По словам Виты, более 40 гектаров парка находятся в хорошем состоянии благодаря активистам.
Территория может стать местом притяжения для туристов: здесь есть пруд и ротонда, которые, как рассказывают волонтеры, построили по проекту Василия Баженова.
«Мы мечтаем, чтобы в усадьбе сформировали современный музейно-выставочный комплекс, где могли бы найти место художники, музыканты, где проводили бы научные встречи. Этот комплекс мог бы охватить все юго-восточное Подмосковье, ведь у нас нет ничего подобного», — делится Вита. По словам энтузиастки, интерьеры в усадьбе сохранились на 70-80%, что позволяет открыть внутри музейно-выставочное пространство после реставрационных работ.
Волонтеры работают в Быкове на безвозмездной основе. Вита говорит, что занимается делами усадьбы уже шесть лет.
Активисты ухаживают за парком и организовывают субботники. Также в фокусе внимания волонтеров — вопросы, связанные с юридическим статусом усадьбы, просветительская деятельность в социальных сетях, общение с прессой и организация мероприятий.
На вопрос, почему волонтеры тратят на усадьбу так много личного времени, Вита отвечает, что они просто неравнодушные люди. «Мы любим страну, в которой живем, любим красоту и архитектуру, искусство, и смотреть, как погибает усадьба, мы не можем», — говорит она.
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Ремонт от рок-музыканта
Усадьбой занимаются не только волонтеры, но и Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. В АУИПИК РИАМО рассказали, что усадьба не будет простаивать.
«В рамках ведомственного проекта «Возрождение исторических усадеб национального проекта «Культура», проводимого министерством культуры, агентство подготовило инвестиционный паспорт объекта с целью его последующего приспособления к современному использованию. На объекте планируется ремонт крыши с организованным водостоком», — ответили представители агентства.
Еще в июне СМИ писали, что усадьбой заинтересовался бизнесмен и рок-музыкант группы «Пилигрим» Андрей Ковалев. Сейчас музыкант занимается восстановлением подмосковной усадьбы Гребнево.
«Он приезжал к нам в усадьбу, но официальной информации, что он берет усадьбу в аренду, пока нет. Это пока на уровне слухов», — рассказывает волонтер.
«Сообщаем, что усадьба не входит в список объектов культурного наследия Московской области, участвующих в губернаторской программе «Усадьбы Подмосковья». От предпринимателя Андрея Ковалева в адрес агентства не поступало официальных запросов о восстановлении усадьбы», — отметили в АУИПИК.
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Скандал с «Пятницей»
Несмотря на то, что вход во дворец усадьбы для туристов закрыт, туда могут попасть деятели культуры и съемочные группы по особым случаям, и это необходимо согласовывать с АУИПИК. 17 сентября движение Save Bykovo в своем Instagram-аккаунте выложило фрагмент телепередачи «Пацанки», выходящей на канале «Пятница». В ролике видно, как участницы съемок бросают в стены дворца XVIII века стулья и другие тяжелые предметы. Представители движения отмечают, что из-за действий девушек пострадали резные деревянные панели в кабинете дворца.
Волонтеры назвали такое поведение недопустимым и напомнили телевизионщикам об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. В качестве извинений добровольцы готовы принять помощь телеканала в проведении субботника в усадьбе. Позицию Save Bykovo горячо поддержали другие пользователи соцсети.
Телеканал «Пятница» в свою очередь опубликовал ответный пост в Instagram. По данным канала, в усадьбе Быково снимали первый выпуск нового сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором девушек-бунтарок превращают в леди. Съемки проходили в начале июля, но в эфир программа вышла только в сентябре, спровоцировав громкий скандал.
«К сожалению, некоторые девочки, которым нужна помощь, под действием алкоголя повели себя крайне агрессивно и неадекватно», — прокомментировали в «Пятнице» спорное видео.
Также представители канала заявили, что создатели шоу устранили «последствия поведения участниц» сразу же после съемок, оставив исторический дворец без каких-либо повреждений. За два месяца, прошедших с момента визита съемочной группы в Быково, от администрации усадьбы не поступало никаких обращений. Вместе с тем «Пятница» извинилась перед всеми, кого возмутили действия «пацанок».
«Мы сотрудничаем с АУИПИК и считаем, что перед принятием решения о разрешении съемок нужно внимательно смотреть сценарий и грамотно составлять договор, где будут прописаны все обязательства съемочной группы. И, конечно, необходимо присутствие наблюдателей от агентства. Средства от съемок должны идти на пользу усадьбе», — говорит Вита.
Сейчас происходит планирование совместной инспекции представителей Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и волонтерского сообщества «Усадьба Быково — Проект возрождения» с целью изучения последствий съемок шоу во дворце.
По информации волонтеров, представители АУИПИК посетят усадьбу 25 сентября в рамках открытия Школы садово-паркового искусства, чтобы успокоить общественность и дать комментарии по поводу скандала.
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