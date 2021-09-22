РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора завершили проверку по извещению об окончании строительства многоквартирного жилого дома на 90 квартир в ЖК «Красногорск Парк», расположенного рядом с микрорайоном Опалиха подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно проекту, общая площадь жилого дома составляет почти 7 тыс. кв м. Внутри расположено 90 квартир. В доме установлены лифты с музыкальным сопровождением. Благоустройство территории включает в себя устройство подъездов к дому, тротуарное мощение, газоны, посадку новых деревьев и кустарников.

Также предусмотрено освещение территории. Около жилых домов на придомовой территории установят детские площадки, площадки для отдыха, цветники и клумбы.

«Строительство объекта велось в графике, на данный момент все работы на объекте завершены. По результатам итоговой проверки в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - прокомментировал министр правительства Московской области Артур Гарибян.

Следить за ходом строительства других объектов в регионе можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».