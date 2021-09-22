РИАМО - 22 сен. Авария с участием «Газели» и маршрутки произошла на 8-м км автодороги Щелково – Фряново в Подмосковье. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали две 13-летние девочки, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Попутное столкновение бортовой «Газели» и маршрутки Mercedes произошло в 16:50.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали и обратились за медицинской помощью две несовершеннолетние девочки. Всего в маршрутке находилось 20 человек. Информации по остальным пассажирам нет», - отметили в пресс-службе.

Затруднений движения на данном участке трассы нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.