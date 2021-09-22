РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы РФ и Московской областной Думы подвели в Подольске. Явка составила 37,34%, сообщила администрация округа.

В среду председатель территориальной избирательной комиссии округа Игорь Москаленко отметил, что жители округа проявили хорошую активность.

Выборы проводились по смешанной избирательной системе. Половина депутатов избиралась по одномандатным избирательным округам (один депутат – один округ), а другая половина – по избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за партийные списки кандидатов. Теперь депутатские мандаты распределят среди партий, прошедших пятипроцентный порог.

По одномандатному избирательному округу №124 (в него входят Подольск, Домодедово, Видное и Лыткарино) депутатом Госдумы РФ избрали Вячеслава Фетисова, он набрал 36,68% голосов избирателей.

Голоса избирателей за партийные списки распределились следующим образом: всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 37,6%, КПРФ — 25,49%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,04%, партия «Новые люди» — 6,02%.

На выборах депутатов в Московскую областную думу по одномандатному избирательному округу №16 (в него вошли город Подольск и микрорайон Климовск) представлять интересы жителей доверили Павлу Максимовичу. Он набрал 37,45% голосов избирателей. По одномандатному избирательному округу №4 (в его состав входят ТО «Стрелковский», «Лаговский», «Дубровицкий» и «Львовский») избран Олег Жолобов с 33,2% голосов.

Голоса избирателей за партийные списки в округе № 16 и округе № 4 распределились следующим образом: единороссы набрали 38,61% и 35,88%, КПРФ— 23,41% и 24,41%, ЛДПР — 7,88% и 9,31%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,02% и 6,58%, партия «Новые люди» — 6,23% и 5,81%.