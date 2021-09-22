РИАМО - 22 сен. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней московской студентки Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 16 июля этого года. Девушка на автомобиле Mazda сбила троих детей на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и бабушкой. Двое пострадавших впоследствии скончались.

Уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Башкирова находится под стражей.

Девушка полностью признала свою вину и принесла родителям погибших детей свои извинения.