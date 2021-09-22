РИАМО - 22 сен. Благодаря цифровизации строительства в Москве этот процесс удалось сократить на 19%, при этом цена стройки сократилась на 23%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что столица лидирует по цифровизации услуг стройотрасли в России.

«В столице уже работает единая цифровая платформа градостроительной деятельности. С каждым месяцем набирает обороты внедрение технологий информационного моделирования. Международный опыт показывает, что использование информационных технологий в строительстве позволяет на 19% сократить сроки и на 23% - стоимость строительства», – сказал он.

По словам заммэра, цифровизация помогает сделать строительный процесс максимально удобным и открытым.

Московские застройщики в свою очередь отмечают, что лучший эффект для сокращения строительного цикла и снижения затрат дает совокупность цифрового взаимодействия и повышение эффективности производства за счет новых технологий. Как сообщил генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин, застройщики сегодня достаточно активно вкладываются в автоматизацию самого производства.

«На сегодняшний день мы уже инвестировали более 10 млрд рублей в развитие промышленности и цифровизацию строительной отрасли. До 2025 года мы планируем вложить еще 20 млрд рублей в роботизацию индустриальных решений для монолитного строительства. В состав нашего научного-производственного объединения входит научно-технологический институт, лаборатории и заводы, способные обеспечить выпуск и внедрение на рынок высокотехнологичных решений», – сказал Добашин.

По его словам, за счет перехода от ручного труда к индустриальному производству получится сэкономить до 20% на затратах на инженерию и повысить качество итогового продукта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице единой цифровой платформы градостроительной деятельности, которая автоматизирует предоставление госуслуг в сфере строительства и помогает ускорить сроки прохождения административных процедур.