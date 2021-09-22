РИАМО - 22 сен. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали троих руферов, проникших на 48 этаж охраняемого дома на Мукомольном проезде ради фотосессии на крыше, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Ранним утром экипажу Росгвардии поступил сигнал «тревога» из здания на Мукомольном проезде. Сотрудник охраны здания рассказал прибывшим правоохранителям о проникновении посторонних гражданских на крышу высотки.

Росгвардейцы задержали нарушителей, ими оказались двое москвичей в возрасте 22-х лет и 23-летний уроженец Омской области. Задержанные руферы рассказали, что хотели снять фото и видео на крыше здания. Для дальнейшего разбирательства молодые люди были переданы сотрудникам полиции.

С начала 2021 года сотрудники Росгвардии пресекли три аналогичных правонарушения и задержали восемь человек.