РИАМО - 22 сен. Личный кабинет МособлЕИРЦ запускает для своих пользователей новый сервис, где в несколько кликов можно заказать товары и услуги для дома и семьи, сообщает пресс-служба компании.

В разделе «Услуги для вашего дома» можно заказать доставку питьевой воды, установку и обслуживание счетчиков тепла и воды, уборку квартиры, мытье окон, сборку мебели. А еще можно заказать установку кондиционеров и защиту от протечек, вывоз строительного мусора и старой мебели, ремонт и техобслуживание велосипедов, консультации и рекомендации ветеринаров.

Кроме того, в личном кабинете теперь можно получить консультацию и подать заявку на рефинансирование ипотеки, заказать подготовку налоговой декларации и документов для налогового вычета, документов для технологического присоединения к сетям или для заключения договора энергоснабжения. А еще компания подготовила интересные предложения для приверженцев здорового образа жизни. В личном кабинете теперь можно найти программы домашних тренировок для женщин и мужчин.

«Сейчас 16 компаний предлагают свои услуги. Мы отбираем не только профессиональных и надежных, но стараемся «дать дорогу» местному бизнесу, тем, кто добросовестно трудится и вносит вклад в развитие Подмосковья», - сообщил генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Сейчас доступны услуги 16 компаний, но это число будет увеличиваться.

Узнать стоимость работ и сделать заказ можно в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ (страница «Сервисы») или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» (раздел «Услуги для вашего дома»). Оплата производится после выполнения и приема работ. МособлЕИРЦ желает своим клиентам разумных и полезных приобретений и напоминает, что в личном кабинете также удобно оплачивать коммунальные счета – без банковской комиссии, с кешбэком за каждый платеж и доступом к программе «Коммунальный бонус».