РИАМО - 22 сен. Мосгорсуд в среду оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль), сообщает пресс-служба суда.

Ранее блогеру назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на 3 года.

Блогер осужден за ДТП, произошедшее в центре Москвы 1 апреля этого года. Нарушая правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу на огромной скорости по Новинскому бульвару и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП женщина за рулем Volkswagen получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.