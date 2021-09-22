РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Подольске представители власти провели встречу с жителями микрорайона Красная Горка, на которой собрали информацию о проблемных дорожных участках, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

Кулев 22 сентября провел встречу с жителями микрорайона Красная Горка на улице Садовая. На встречу он пригласил сотрудника комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Александра Зеленина.

Основным вопросом на встрече стало плохое дорожное покрытие, отсутствие тропинок и тротуаров. Жителям сложно передвигаться до домов и мусорки, особенно в дождливую погоду так как из-за отсутствия хорошего покрытия образуется грязь и большие лужи.

Кулев с Зелениным зафиксировали проблемные дорожные участки для дальнейшей работы.