РИАМО - 22 сен. Зал и фойе в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна ждет ряд изменений. Эту часть культурного учреждения планируют выполнить в стиле лофт, проект уже утвержден, сообщает «Вечерняя Москва».

Архитектор и художник Евгений Митта отметил, что новый стиль будет сочетать в себе торжественность и лаконичность.

«Здание изначально модернистского дизайна. Хотелось сделать пространство гостеприимным, праздничным, при этом достаточно лаконичным. Мы не хотим скрывать присущие театру конструктивные элементы, чтобы установить доверительный контакт с аудиторией», — сказал он.

В свою очередь, худрук театра Сергей Газаров отметил, что в культурном учреждении необходимо создать место, где молодые люди будут чувствовать себя комфортно.

Театр был создан в 1996 году. Здание находится на Ломоносовском проспекте в Москве.