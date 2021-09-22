РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Свыше 550 взрослых и детей прикрепились к новой поликлинике в деревне Путилково Красногорска за неделю, сообщил заместитель главного врача Красногорской горбольницы №2, исполняющий обязанности заведующего Путилковской поликлиникой Дмитрий Вишняков.

Встреча жителей с руководителями лечебных учреждений округа состоялась в администрации муниципалитета в среду. Горожане узнали, как работают новые поликлиники, которые открыли в микрорайонах Изумрудные холмы и Путилково, задали волнующие их вопросы в сфере здравоохранения. Вела встречу замглавы администрации горокруга Татьяна Квасникова.

«В жизни микрорайона Путилково наконец произошло радостное событие – открылась долгожданная поликлиника. Она рассчитана на 600 посещений в смену, обслуживает как взрослое, так и детское население», - сообщил Вишняков.

Он добавил, что в учреждении в настоящее время продолжается формирование штата, в частности, врачами узких специализаций. Уже составлено расписание приема, пациенты могут записаться на прием к терапевтам, педиатрам, гинекологам, стоматологам, кардиологам, хирургам, офтальмологам и другим специалистам. Ежедневно этот список дополняется. Кроме того, участковые врачи и бригады неотложной помощи посещают граждан на дому.

Также в поликлинике можно сдать анализы, пройти вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции.

«Поликлиника – структурное подразделение городской больницы №2. И, если у нас еще нет каких-то специалистов, мы можем направить пациента в другие лечебные учреждения КГБ №2», - отметил Вишняков.

По его словам, прикрепиться к поликлинике можно через портал госуслуг, а также придя в учреждение. При этом открепляться от предыдущего лечебного учреждения не нужно. Карты пациентов, которые ранее наблюдались в Путилковской амбулатории, перевели в новую поликлинику.

«За неделю к поликлинике в Путилкове прикрепились 328 взрослых и 232 ребенка», - сказал Вишняков.